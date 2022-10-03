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Kütahya’da 213 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 213 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi.

KÜTAHYA 03.10.2022, 14:13
Kütahya’da 213 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 213 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Güvenli Trafik Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sera AVM’de çocuklara yönelik temel trafik kuralları konusunda, toplam 213 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ayrıca 50 çocuğa luna park bileti hediye edildi.

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