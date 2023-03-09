Kütahya’da 2023 yılı asfalt sezonu başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 2023 yılı asfalt sezonunu, “İnşallah bu sezon da geçen yıl olduğu gibi gece gündüz çalışarak memleketimize hizmet edeceğimiz bir sezon olur” diyerek açtı.

2022 yılında yaklaşık 460 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması yaparak rekor kıran Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, 2023 yılı asfalt sezonu açılışını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte yaptı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanına kavuşturmak için son teknoloji ekipmanları ve tecrübeli personeliyle 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da özveriyle çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

Başkan Işık, “Göreve geldiğimizden bu yana geleneksel hale getirdiğimiz sezon açılış programını Allah nasip ederse bugün kurban keserek başlatmış olduk. Sahada çalışacak arkadaşlarımıza kazasız ve belasız çalışmayı Rabbim nasip eylesin. Hizmetin en güzelini ve en kalitelisini hemşehrilerimize ulaştırmak için gece gündüz demeden arkadaşlarımızın yaptığı fedakârlığın karşılığında Allah onlara bu dünyada ve öbür dünyada şefaatini esirgemesin diyorum. İnşallah bu sezon da geçen yıl olduğu gibi gece gündüz çalışarak memleketimize hizmet edeceğimiz bir sezon olur. Arkadaşlarımıza da hayırlı işler diliyorum, Rabbim utandırmasın” şeklinde konuşarak asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Kurban kesimi ve edilen duaların ardından 2023 yılı asfalt sezonu açılışı programı sona erdi.