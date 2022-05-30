Kütahya’da “2023 ve Gençlik” konulu çalıştay

Ensar Vakfı Kütahya Şubesi öncülüğünde, Gençlik Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “2023 ve Gençlik” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya 60 öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileri katıldı. Gençlik Spor Bakanlığının desteklediği “Ensar Yaşam Atölyesi” Projesi çerçevesindeki çalıştay Kütahya Rüstem Paşa Medresesinde yapıldı.

Gençlik Çalıştayında gençler yeni fikirler sundu ve birçok soruna çözüm yolları ürettiler. 2023 ve Gençlik Çalıştayı açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Enes Güler, “Vakfımızın misyonu, insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmektir. Yaptığımız çalışma ile misyonumuzun gereğini yerine getirmiş olacağız, vizyonumuza ulaşmada bir adım daha atmış olacağız” dedi.

Çalıştayda konuşan Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Rüştü Benli, “Çalıştayımıza hoş geldiniz, burası sizin evinizdir. Evinizde özgür bir şekilde düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz” dedi.

“2023 ve Gençlik” konulu çalıştay 2 gün sürdü. İlk gün Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ergin Ögcem, “2023 ve Gençlik” konulu bir konuşma yaptı. Öğleden sonra komisyon çalışmalarına geçildi. 2. gün ise, komisyonların sunumları ile çalıştay sona erdi. Eğitim Komisyonunda Nusret Güler, Medya Komisyonunda Ethem Erdoğan, Sosyoloji Komisyonunda Sueda Kurt, Popüler Kültür Komisyonunda Selman Ertaş Ve Teoloji Komisyonunda Murat Küçükçifci moderatörlük yaptı.

“Ensar Yaşam Atölyesi Projesi”

Ensar Yaşam Atölyesi Projesi ile ilgili yapılan açıklamada,” Proje Düşünce Atölyesi, Okuma Atölyesi, Spor Atölyesi, Akıl-Zekâ Oyunları Atölyesi, Astronomi Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Sanat Atölyesinden oluşmaktadır. Proje çerçevesinde, Astronomi Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi, Stres ve zaman yönetimi, Dijital Okur Yazarlık, Kriz Yönetimi, Organizasyon Becerileri, Dijital Girişimcilik ve Diksiyon Eğitimi verilmiş ve gençlerimiz alanlarındaki ustalardan ders almıştır. Projelerimiz ile sadece kendini ve kendi geleceğini düşünen değil ülkesi ve milleti için üreten ve paylaşan gençlerin yetişmesi sağlanacaktır. Yaşam Atölyeleri ile gençlerimize ücretsiz hizmet verilmektedir. Gençlere proje süresince, kültürel gezi imkanı ve eğitimler verilmiştir” denildi.