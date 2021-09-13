banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Kütahya’da 20 sentetik çim futbol sahası hizmete girdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Özel İdaresi’nce gençlerin ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçe ve köylerde yaptırılan 20 sentetik çim futbol sahanın hizmete sunulduğunu belirtti.

KÜTAHYA 13.09.2021, 14:52
Kütahya’da 20 sentetik çim futbol sahası hizmete girdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Özel İdaresi’nce gençlerin ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçe ve köylerde yaptırılan 20 sentetik çim futbol sahanın hizmete sunulduğunu belirtti.


17-21 Ekim 2020 tarihlerinde yer teslimleri yapılan 20x40 boyutlarındaki 20 sentetik çim sahanın hizmet vermeye başladığını ifade eden İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ”Merkez ilçe İhsaniye köyü, Pazarlar Spor Lisesi, Simav Beyceköyü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Güzelyurt köyü, Simav Yemişli köyü, Şaphane Meslek Yüksekokulu, Simav Hisarbey İlkokulu, Simav Gümüşsu köyü, Simav 19 Mayıs İlk ve Ortaokulu, Gediz Altınkent köyü, Kütahya Merkez ilçe Kızılcaören köyü, Altıntaş Sevdiğin köyü, Dumlupınar Gazi İlkokulu, Aslanapa Örenköyü, Çavdarhisar Yenice Armutcuk köyü, Hisarcık Karbasan köyü, Emet Sarıayak köyü, Tavşanlı Aliköy, Domaniç Çukurca Beldesi ve Simav İMKB ortaokuluna yapılan futbol sahaları hizmet vermeye başladı” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0