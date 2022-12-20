Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri M.T. ile M.A. isimli iki şahsı Fuatpaşa Mahallesinde Sanayi Sitesi içerisinde durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında, 1.15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışma neticesi şahısların uyuşturucu maddeyi M. E. isimli şahsın sanayi sitesi 7. Sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yeri içerisinde H.H.G. isimli şahıstan satın aldıklarının tespit edilmesi üzerine M.E. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, 0,58 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 4 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ve H.H.G. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.