Kütahya’da 1937 yılında yapılan 30 Ağustos Ortaokulu binası yıkılıyor

Kütahya Belediyesi’nin, Ulu Camii çevresinde yapacağı restorasyon ve düzenleme çalışmaları kapsamında 1937 yılında yapılan 30 Ağustos Ortaokulu binasının yıkılacağı bildirildi. Yakılan alana iş merkezinin yapılacağını öğrenildi.

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait 30 Ağustos Ortaokulu binasının kendi enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzeme ve hurda karşılı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, molozunun temizlenmesi ile yıkım yapılan alanın çakıl ile doldurularak düzeltimesi işi ihaleye çıktı. 36 bin 750 TL muhammen bedelle yapılacak yıkım işine ilişkin ihalenin 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceği bildirildi.

30 Ağustos Ortaokulu’nun yıkılması ile boşalacak olan alana yeni bir iş merkezi yapılarak, Ulucami iş merkezinde faaliyet gösteren esnafların buraya taşınması öngörülüyor.