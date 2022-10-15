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Kütahya’da 170 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda eğitim verildi
Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 170 lise öğrencisine güvenli trafik kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 15.10.2022, 09:45
Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 170 lise öğrencisine güvenli trafik kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Hayme Ana Meslek Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören toplam 170 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda eğitim verildi.