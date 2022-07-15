Kütahya’da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı

Kütahya Bereket Sanayi Sitesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Cami, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Vali Ali Çelik’in katılımıyla ibadete açıldı.

Vali Ali Çelik, giriş kapısı ve kubbesindeki yıldız süslemeleriyle 251 şehidi simgeleyen ve şehitleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Camisinin hayırlara vesile olmasını diledi.

15 Temmuz Şehitler Camisinin, bu topraklar üzerinde kötü emelleri olan herkese güzel bir cevap olduğuna vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Bozguncuların aramıza girmemesi için her zaman yan yana olmalıyız. Yapmak önemli, yaşatmak daha önemli. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Bereket Sanayi Sitesi İbadethane Yaptırma, Yaşatma, Koruma Güzelleştirme Derneği Başkanı Süleyman Çimenler, yaklaşık 2,5 milyon TL’ye mal edilen camide bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini söyledi.

Caminin yaptırma ve yaşatma derneği başkanı Süleyman Çimenler, "15 Temmuz Camii, 4 simgesi ile öne çıkıyor. Kubbe süslemesinde 251 şehidimize yıldız motifleri ile atıfta bulunuldu.2 Cami avizesinde "hilal ve yıldız" süslemesi kullanıldı. 3 Bahçesinde al bayrağımız göndere çekilecek.4 kapı süslemelerinde 251 adet yıldız motifi yer aldı" dedi.