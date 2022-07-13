Kütahya’da 15 Temmuz programları belli oldu
Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı belli oldu.
Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı belli oldu.
Kütahya Valiliği’nden verilen bilgi çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı şu şekilde: "15 Temmuz Cuma saat 10:30 Hava Şehitliğini ziyaret, 11:00 Polis Şehitliğini ziyaret, 12:0015 Temmuz Şehitler Camii açılışı, (Bereket Sanayi Sitesi)Tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim’lerin hatim duasının yapılması ve Mevlid-i Şerif okunması, 14:00 15 Temmuz Hatıra Ormanında Ağaç dikme, (Kütahya-Eskişehir karayolu 13. kilometresi) 20:45 Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü (Ulucami Avlusundan - Belediye Önü tören alanına) ve 21:15 Demokrasi Nöbeti (Kütahya Belediyesi önü tören alanı)"