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Kütahya’da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi UMER birimi, okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları tamamladı. Ortaokullarda gerçekleştirilirken eğitimlerle toplam 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi.

KÜTAHYA 01.06.2022, 10:49
Kütahya’da 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi UMER birimi, okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları tamamladı. Ortaokullarda gerçekleştirilirken eğitimlerle toplam 13 okulda 214 genç, zararlı maddelere karşı bilgilendirildi.

Çocukların ve gençlerin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı çocuklarımızı, gençlerimizi koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki çocuklara ‘Madde Bağımlılığı’ üzerine bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede mart ayında başlatılan ve Kütahya Belediyesi UMER Birimi personeli Sevgi Özer tarafından öğrencilere bağımlılık eğitimi verildi.

Mart, nisan ve mayıs ayları içinde toplam 13 okulda 214 genç bilgilendirilirken, mayıs ayında Adile Zeyyah Şora Ortaokulu, Ağaçköy Ortaokulu, Parmakören Ortaokulu, Kızılören Ortaokulu ve Köprüören Ortaokulu’nda 71 öğrenciye eğitim verildi.

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