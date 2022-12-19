Kütahya’da 124 şahıs, 52 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve çarşı ve mahalle bekçileri ile birlikte gerçekleştirdiği araç ve şahıslar üzerinde uygulamada, 124 şahıs, 52 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bahçelievler Mahallesi, istiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallelerinde 5 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada,124 Şahıs, 52 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet dolu av fişeği, 1 adet kesici alet ve 1 adet satır ele geçirilirken,1 şahsa 2 idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. 1 şahıstan 12,82 gram narkotik madde ele geçirildi. Yapılan uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış olup, denetim ve kontroller devam etmektedir” denildi.