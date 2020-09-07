Kütahya’da 1233 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Günlüce köyü Gerdime mevkiinde bin 233 kök kenevir bitkisi, şahsın adresinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 3 adet extazy hap ele geçirildiği bildirildi.

Emet Jandarması ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Emet ilçesi Günlüce köyü Gerdime mevkiinde Ersin A. isimli vatandaşın olduğu tespit edilen tarlada ve eş zamanlı olarak Tavşanlı’da ikamet ettiği evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda tarlada 1233 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şahsın ikamet ettiği evde 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 3 adet extazy hap ele geçirildi. Emet Jandarma ekiplerince gece saatlerinde Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine getirilen Ersin A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.