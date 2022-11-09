Kütahya’da 12 Kasım günü saat 18.57’de "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” yapılacak

Vali Ali Çelik, 845 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 948 kişinin yaralandığı Düzce Depremi’nin 23. yılında 81 ilde eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” öncesi bilgilendirme toplantısına başkanlık etti.

Vali Ali Çelik, 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de yapılacak tatbikatla Düzce Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşların anılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanılması ve afet farkındalığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Çelik, 2021 Afet Eğitim Yılı çerçevesinde 320 bin kişiye afet eğitimi verildiğini, 2022 yılı içerisinde 180’i deprem ve tahliye tatbikatı olmak üzere 311 tatbikat yapıldığını söyledi.

Toplantı, kurum ve kuruluşlara düşen sorumluluk ve görevlere dair bilgilendirme yapılmasının ardından sona erdi.