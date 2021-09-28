banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Kütahya’da 106 projeden 46’sı tamamlandı

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46’sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini söyledi.

KÜTAHYA 28.09.2021, 15:38
Kütahya’da 106 projeden 46’sı tamamlandı

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46’sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini söyledi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 2021 yılı KÖYDES ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kütahya’ya 2005 yılından bugüne kadar 255 milyon 98 bin TL ödenek ayrıldığını belirten Koyak; ödenekle 199 km’si BSK sıcak asfalt, bin 863 km. sathi olmak üzere toplam 2 bin 62 km. köy yolunun asfaltlandığını ve 633 bin 818 m2 kilit taşı döşendiğini söyledi.

Koyak, “Bin 313 adet içme suyu projesi, 8 adet sulama tesisi ve 336 adet atık su çalışması neticesinde köylerde yaşam kalitesi yükseltildi” dedi.

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46’sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini, 3 projeye henüz başlanmadığını söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0