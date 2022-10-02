Kütahya’da ’100. Yılda Ecdat Torunlarına 100 Hediye’ projesinin ödülleri sahiplerini buldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ’100. Yılda Ecdat Torunlarına 100 Hediye’ projesi için ödül töreni düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Murat Zengin, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Salün, hediye kazanan öğrenciler ve davetliler katıldı.

Proje çerçevesinde Kütahya’da bulunan Dumlupınar, Büyük Aslıhanlar Üç Tepe, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Sekip Efendi, Emet Cevizdere şehitliklerini ziyaret eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmada şehitlikleri ziyaret ederek, çekilişe katılanlara öğrencilere çeşitli hediyeler verileceği açıklanmıştı. 18 Ağustos’a kadar farklı illerden yüzlerce başvurunun yapıldığı çekilişte hediye kazanan öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

"Sahip çıkma bilincini yeşertmek istiyoruz"

Tören öncesinde bir konuşma yapan Prof. Dr. Kâzım Uysal, ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: "Büyük Zafer’in 100. Yılı. Bizim için 100. yıl gurur günü, şeref günü. Daha nice yüzyıllar bu topraklarda kalır, vatanımızda yaşarız. Tarihi iyi bir şoföre benzetirler. İleriye bakacak fakat aynalarla arkayı kontrol edecek. Geçmişine bakmayan, arkayı kontrol etmeyen bir şoför olursa kaza yapar. Şimdi tarih bilinci ve tarih şuurunu en iyi anlatan misal budur. Millet olarak mazimizi bilmezsek, ecdadımızı tanımazsak, kültürümüze sahip çıkmazsak beka bulamayız, ileriye gidemeyiz. Nitekim dünya tarihine bakın, birçok milletler gelmişler ve silinip gitmişler. DPÜ olarak biz mazimize, ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Sahip çıkma bilincini yeşertmek istiyoruz. Şehitliklerimize, savaştığımız o bölgelere giden, ziyaret eden gençlere ödüller verildi. Geçmişimizi hatırlamak, geleceğe ümitle bakmak, bu şuur ve duyguları uyandırabilmek, temel hedefimiz buydu. Bu temel hedefe de ulaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra bu farkındalık arttırılarak buna da muvaffak olacağız. Bizi destekleyen iş insanlarımıza, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum"

Prof. Dr. Uysal’ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerine teslim edildi.