Kütahya’da 100 öğrenciye temel trafik eğitimi verildi

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Yoncalı Meslek Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 100 öğrenciye temel trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Yoncalı Meslek Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören toplam 100 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda temel trafik eğitimi verilmiştir. Ayrıca Osmanlı Caddesi üzerinde toplam 137 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği ve önemiyle ilgili olarak bilgilendirme eğitimi yapılmış olup, eğitim sonunda sürücü ve yolculara broşür, çocuklara da kırmızı düdük hediye edilmiştir” denildi.