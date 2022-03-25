Kütahya’da 10 yılda 16 milyon fidanı toprakla buluştu

Kütahya’da, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile fidan dikim töreni düzenlendi.

Orman Haftası sebebiyle Kütahya merkeze bağlı Ağızören köyünde düzenlenen etkinlikte 4 bin 200 karaçam fidanı dikildi.

Kütahya’da son 10 yılda 16 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, yüzde 56’sı ormanla kaplı ilimizde ormanlarımızın niteliksel ve niceliksel varlığı artarak devam ediyor” dedi.

Fidan dikim etkinliğinin devlet- STK iş birliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Vali Çelik, “Daha yeşil, daha sağlıklı bir Kütahya için emek veren Ticaret ve Sanayi Odamıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Ağızörenli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Suya, yaşama katkı olan ağacın bir dua şeklinde toprakla buluşması ve yağmura, duaya dönüşmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Fidan dikim törenine KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral da katıldı.

Etkinlik, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasının ardından fidanların dikilmesiyle sona erdi.(EFE-)