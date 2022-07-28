Kütahya’da 1 milyon yavru sazan balığı suya kavuştu

Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce su kaynaklarında 1 milyon yavru sazan balığının suyla buluşturulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Zengin su kaynaklarımızı balıklandırıyor, doğal hayatı canlandırıyoruz. “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde Porsuk Barajı’na 200 bin balık salımı gerçekleştirdik. İlimiz genelinde 150 su kaynağımıza 1 milyon pullu sazan yavrusu bıraktık. Hayırlı olsun” denildi.

Porsuk Barajı’ndaki etkinliğe, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Genel Sekreter Murat Koyak katıldı.