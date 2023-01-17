Kütahya’da 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 olayda yakalanan 25 şahıstan 2’si tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerince 9 Ocak 2023-15 Ocak 2023 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde 17 olayda yakalanan 25 şahıstan 2’si tutuklanırken, 37 sentetik ecza, 16,58 gram metamfetamin, 4,35 gram esrar, 3,5 gram bonzai ve 0,13 gram skunk ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.