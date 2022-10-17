Kütahya’da 1 haftada uyuşturucudan yakalanan 65 kişiden 4’ü tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son 1 hafta içinde il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 41 olayda yakalanan 65 kişiden 4’ü tutuklandı, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 41 olayda 65 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmış ve 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Çalışmalarda, 9 bin 169 adet sentetik ecza, 99,13 gram metamfetamin, 25,6 gram esrar, 4,39 gram bonzai, 0,89 gram skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiş, 2022 yılında en çok yakalama yapılan haftada 4 şahıs tutuklanmıştır” denildi.