Kütahya’da 1 ayda yakalama kararı bulunan 222 şahıs yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğünçe Şubat ayı içerisinde asayiş hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 63 bin 861 şahıs, 32 bin 441 araç kontrol edildi ve haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 222 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

Konuyla ilgili Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce 1 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arası asayiş hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 63 bin 861 şahıs, 32 bin 441 araç kontrol edilmiş ve haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 222 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edilmiştir. Bu şahıslardan kayıp olarak aranan 21 şahıs bulunmuştur. Ayrıca devam eden çalışmalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve 66 adet bıçak, ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.