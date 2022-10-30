Kütahya Zafer Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kütahya’da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kütahya Belediyesi’nin Zafer Meydanı’nda düzenlediği Cumhuriyet Konseriyle taçlandı. Konserde sahne alan Soner Sarıkabadayı, seslendirdiği şarkılarla Kütahyalılara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Kütahya Belediyesi’nin önünden fener alayıyla Zafer Meydanı’na gelen binlerce Kütahyalı, Soner Sarıkabadayı konseri için bir araya geldi. Konser öncesi alanı dolduran kalabalığa hitap eden Başkan Işık, hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kutlamanın ardından, yapımı tamamlanan Zafer Meydanı açılışı, temelleri bugün atılan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı ile Kütüphane ve Kültür Merkezi için toplu kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesimini, Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk birlikte kesti.

Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Soner Sarıkabadayı konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Zafer Meydanı’ndaki konser alanını dolduran binlerce Kütahyalı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sonuna kadar yaşadı. Konser sonunda 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleşen havai fişek ve ışık gösterileri, Kütahya semalarında görsel şölene sahne oldu.

Konser sonrasında Soner Sarıkabadayı’ya, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Belediye Kütahyaspor forması, çiçek ve Kütahya Çinisi hediye edildi.