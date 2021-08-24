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Kütahya, Zafer Bayramı’na hazır

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer’in 99. yılına hazır.

KÜTAHYA 24.08.2021, 16:26
Kütahya, Zafer Bayramı’na hazır

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer’in 99. yılına hazır.

Vali Vekili Mustafa Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarından biri olan Altıntaş ilçesindeki tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi’nin Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki şehitliğinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek bilgi alan Vali Vekili Güney, şehitliği yenilenen haliyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

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