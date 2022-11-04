Kütahya Yunus Timleri 2 yaşında

Kütahya’da iki yıldır görevde olan Motosikletli Polis Timleri’nin kuruluşunu kutlayan Vali Ali Çelik, “İlimizde girilmedik cadde ve sokak bırakmayan, suçlulara göz açtırmayan, mağdurlara hızır gibi yetişen göz bebeğimiz Kütahya Yunus Timlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, zorlu mesailerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan Kütahya Yunus Timi iki yaşında.

Vali Ali Çelik, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerinin (Yunus) kuruluşunun ikinci yılı sebebiyle Kütahya Polisevinde, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve Yunus Timleriyle bir araya geldi.

Motosikletli Polis Timlerinin kuruluşunu kutlayan Vali Ali Çelik, “İlimizde girilmedik cadde ve sokak bırakmayan, suçlulara göz açtırmayan, mağdurlara hızır gibi yetişen göz bebeğimiz Kütahya Yunus Timlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, zorlu mesailerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“Suçlulara göz açtırmıyor”

Yunus Timlerinin 2 yıllık faaliyetlerini değerlendiren Vali Çelik, 94 bin 229 kişinin sorgusunun yapıldığını çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olan 314 şahsın yakalandığını söyledi.

Uyuşturucuya geçit vermeyen ekiplerin denetim ve uygulamalarda 304 gram esrar, 609 gram metamfetamin, 402 gram bonzai, 11 bin 532 adet narkotik hap ele geçirdiğini aktaran Vali Çelik, 287 kişinin yakalandığını açıkladı.