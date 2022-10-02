Kütahya Yediler Camii ibadete açıldı

Kütahya Bahçelievler Mahallesinde depreme dayanıksız olması ve kapasitesinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle yıkılıp yeniden yapılan 1.000 kişilik cemaat kapasiteli iki katlı Yediler Camii ibadete açıldı.

İçerisinde 4-6 yaş grubu ve yetişkin vatandaşlara yönelik Kur’an Kursu sınıfların yer aldığı mabet için açılış merasimi yapıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş törende yaptığı konuşmada, camilerin iç ve dış mekanları ile birer medeniyet eseri olduğunu söyledi.

Müftü Demirtaş,” Camilerimiz, mihrabı ile ilahi huzura durmayı, kürsüsü ile ilim ve hikmeti, minberi ile devleti temsil ediyor. Şehirlerimizin en nadide mekanlarını teşkil eden camilerimiz minaresi ile tevhid’i, kubbesi ile sonsuzluğu, tezyinatı ile Cenneti, avizesi ile aydınlığı, müştemilatı ile külliyeyi ve hayatı, abidevî ve azametli görüntüsü ile haşyet ve huşu oluşturarak saygıyı hatırlatıyor. Bu mahallemize bu camiyi yaparak inşa ve imar eden eski dernek başkanı ve yönetimini, caminin yapımına destek veren hayırsever kardeşlerimizi ve yeni dernek yönetimini tebrik ediyorum, hayırları kabul olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğünce camiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.