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Kütahya YEDAM hizmete girdi
Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sepetçiler Kasrı’nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.
KÜTAHYA 06.11.2021, 10:08
Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sepetçiler Kasrı’nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.
Mecidiye Mahallesindeki tarihi Kurtuluş Konağında hizmete açılan YEDAM’ın açılış törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile YEDAM personeli katıldı.
Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinin ’hayırlı’ olmasını dileyen Vali Ali Çelik, merkezde tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verileceğini söyledi.