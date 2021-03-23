Kütahya ve Afyonkarahisar’ın turizm potansiyellerini görüştüler

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Kütahya, Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi ile iki ilin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik planlanan projeler istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çiçek’e teşekkür etti.