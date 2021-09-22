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Kütahya Valiliği’nden DPÜ’ye teşekkür mesajı

Kütahya Valiliği, AFAD’ın eşgüdümünde sürdürülen sel ve yangından etkilenen afet bölgelerine yardım kampanyasına, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 60 bin 270 TL nakdi yardımda bulunması sebebiyle teşekkür mesajı yayınladı.

KÜTAHYA 22.09.2021, 10:27
Kütahya Valiliği’nden DPÜ’ye teşekkür mesajı

Kütahya Valiliği, AFAD’ın eşgüdümünde sürdürülen sel ve yangından etkilenen afet bölgelerine yardım kampanyasına, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 60 bin 270 TL nakdi yardımda bulunması sebebiyle teşekkür mesajı yayınladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik yayınladığı mesajında, "Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz, AFAD koordinasyonunda sürdürülen sel ve afet bölgelerine yardım kampanyasına 60 bin 270 TL nakdî yardımda bulundu. Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve bütün üniversite personelimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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