Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, “Yılın en iyisi” ödülünü törenle aldı

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen "2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni"nde ödüller sahiplerini buldu.

Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, geceden “Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüyle ayrıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla İstanbul Sancaktepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde yapılan törende, ödülü Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan aldı.

Vali Ali Çelik’in desteği ve himayesiyle hayata geçirilen projenin ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu belirten Kudret Armağan, “Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, iki yılda binlerce çocuğa ulaştı. Gönüllü bir eğitimci olarak başladığım projede hayallerime gönülden destek veren Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, bizi bu ödüle layık gören Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı ve yönetimine, seçici kurula teşekkür ediyorum. Nefes aldığım sürece çocuklarımıza, sevdiklerime, öğrencilerime ve tabii ki ülkeme değer katmaya devam edeceğim” dedi.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri eğlenerek deneyimlediği Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, bugüne dek farklı iller ve ilçelerde düzenlediği etkinliklerle binlerce çocuğun yüzüne tebessüm oldu.