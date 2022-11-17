Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, Ankara’da çocuklarla buluşacak

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, çocukların hayatına dokunan Türkiye’nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, Ankara’da çocuklarla buluşacak.

TRT Genel Müdürlüğü bahçesindeki etkinlik, 18 Kasım Cuma günü saat 10.00’da başlayacak.

Çocuklar, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan rehberliğinde zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri eğlenerek deneyimleyecek.

Motivasyon ve Eğitim Tırı, saat 15.00’te ise TRT Kreş ve Gündüz Bakımevindeki çocukları ağırlayacak.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim Fm’den saat 15.05’te canlı yayınlanacak etkinlikte Kudret Armağan, projeyi tanıtacak.

Vali Ali Çelik’in himaye ve desteğiyle Türkiye’de farklı illerde on binlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Armağan, Türkiye turunda olan tırın çocuklarla buluşmaya devam edeceğini söyledi.