Kütahya Valiliği Motivasyon Tırı deprem bölgesinde çocuklara moral oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için Kütahya Valiliği koordinasyonunda yaptıkları yardımlarla bölgeye büyük destek veren Kütahya, depremden etkilenen çocukları da unutmadı.

Dezavantajlı çocukların kişisel gelişimine ve eğitimine destek sağmak amacıyla Vali Ali Çelik’in himayesinde hayata geçirilen Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, deprem bölgesinde çocukların hayatına dokundu.

2 yıldır birçok ilde binlerce çocuğa ulaşan Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, depremin yıkıma uğrattığı illerde çocukların yüzünü güldürdü, onlara moral oldu.

Depremin ilk anından itibaren Hatay’da koordinatör vali olarak çalışmalarını sürdüren Vali Ali Çelik de çocukları yalnız bırakmadı.

Hatay’da konuşlandırılan tırdaki etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen, oyunlarına eşlik eden Vali Çelik, “Depremin yıkıcı etkisini atlatabilmelerine katkı sunmak için çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Proje kapsamında Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından binlerce çocuğa iletişim, motivasyon ve teknolojik uygulamalar ile ilgili eğitimler verildi.

Etkinliklerin ardından çocuklara boyanabilir bez çanta, kalemlik, ahşap tetris, TRT Çocuk dergisi, Tübitak Bilim Çocuk dergisi ve pamuk şeker hediye edildi.