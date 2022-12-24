Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, 22 bin çocuğun ayağına gitti

Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın 18 farklı ilde 22 bin çocuğa ulaştığını açıklayan Vali Ali Çelik, “Kütahya’mızı anlatmaya, değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmaya, onların gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kütahya Valiliğince başta dezavantajlı çocukları olmak üzere 81 ildeki bütün çocuklara ulaşma hedefiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gezici motivasyon ve eğitim tırı 2022 yılının son etkinliğini Kütahya’da yaptı.

Vali Ali Çelik, son etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı. Kütahya Belediyesi önünde konuşlandırılan tırda çocuklarla bir araya gelen Vali Çelik, miniklerle oyun oynadı, şarkılarına eşlik etti.

Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın 18 farklı ilde 22 bin çocuğa ulaştığını açıklayan Vali Ali Çelik, “Kütahya’mızın markası haline gelen motivasyon tırımız; Ankara’dan İzmir’e, Erzurum’dan Samsun’a, İstanbul’dan Denizli’ye, Uşak’a, Bursa’ya kadar 18 farklı ilde 60 noktada 22 bin çocuğumuzun ayağına gitti. 22 bin çocuk bizim için büyük bir sayı. Onların dünyalarında bir anı olmak ve perspektif oluşturmak için mücadele ettik. Bu işe emek harcayan, gayret gösteren Kudret Armağan hocamız motivasyon tırımızın mimarı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Misafirperverliğimizi tüm ülkemize anlatacağız"

Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın en büyük amacının başta dezavantajlı olmak üzere bütün çocukların gönüllerinde yer edinmek ve hayatlarına dokunmak olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Bunun en temel etkisi güler yüz. Çocuklarımız bundan sonraki süreçte de güler yüzle, eğlenerek öğrenmeye devam edecekler. Kütahya’mızın her değerini çocuklarımızla buluşturarak, misafirperverliğimizi tüm ülkemize anlatacağız” diye konuştu.

DPÜ Öğretim Üyesi Kudret Armağan ise, “Dumlupınar’ı, Kütahya’yı anlattık hem de çocuklarımızın gönüllerine dokunduk. Rengârenk dünya hazırladık. Biz aslında eğitimi Valimizin himayelerinde hareketli hale getirdik ve çocuklarımızın ayağına kadar giden bir proje ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için hazırlanan mobil tırda DPÜ Öğretim Üyesi Kudret Armağan tarafından çocuklara eğlendirirken öğreten eğitimler verildi. Çocuklar; beyin egzersizlerinden, etkili iletişime, doğru nefes almadan odaklanmaya dek birçok alanda zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak oyunları Vali Ali Çelik ile birlikte deneyimledi.

Vali Ali Çelik daha sonra Bakanlık onaylı Türkiye’de ilk olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevini ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın eşlik ettiği ziyarette çocuklarla bir araya gelen Vali Çelik, miniklerle sohbet ederek oyunlar oynadı.