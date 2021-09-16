Kütahya, vaka sayısında Ege bölgesinde ilk sırada olmayı sürdürüyor

Kütahya, 272,59 ile her yüz binde bir vaka sayısına göre Ege bölgesinde ilk sırada olmayı sürdürüyor.

Kütahya, Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan haritaya göre her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya’da 226,29’dan 272,59 çıkarak Ege bölgesinde en çok vakaya sahip il olmaya devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada 4-10 Eylül tarihlerinde en çok vaka artışının olduğu iller ise Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu. Ege bölgesinde ise 272,59 ile Kütahya ilk sırada yer alırken 199,62 ile Afyonkarahisar ikinci, 97,72 ile Uşak ise üçüncü sırada yer aldı.

Vatandaşlar ise vakalardaki artışın nedeni ile olarak maske ve mesafe kuralları uyulmaması olduğuna dikkat çekti.