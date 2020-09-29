Kütahya, uyuşturucu riski sıralamasında 80. il
VALİ ALİ ÇELİK, YAPILAN BİR ARAŞTIRMA SONUCUNDA KÜTAHYA’NIN UYUŞTURUCU KULLANIMI KONUSUNDA, TÜRKİYE’DE EN RİSKSİZ İKİNCİ İL OLDUĞUNU İFADE ETTİ.
Vali Ali Çelik, Kütahya’nın uyuşturucu kullanımında, Türkiye’de en risksiz ikinci ili olduğunu ifade etti.
Vali Ali Çelik, “Kütahya güvenlik bakımından birçok ilden iyi durumda bir il. Uyuşturucu bakımından riskli iller arasında 80’nci sırada bulunuyoruz” dedi.
Vali Çelik, “Güvenlik güçlerimizin gayretli çalışmaları sonucunda Kütahya diğer illere göre güvenlik bakımından gayet iyi durumdadır. Haftalık, aylık ve yıllık olarak, saatler süren düzenli toplantılar yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma yapıyorlar” diye konuştu.
2020 yılında asayiş olaylarındaki düşüşe de dikkat çeken Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya ve diğer iletişim araçları sayesinde tüm olaylardaki algının değiştiğinin altını çizdi.
Vali Çelik, “Belki daha önce bazı konuları anında duymuyor ya da görmüyorduk. Ancak şimdi durum değişti” ifadelerini kullandı.
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