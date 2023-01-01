Kütahya Ulu Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazı buluşması

Kütahya Ulu Camii’nde, "Her başlangıç yeni bir umuttur" sloganıyla 2023 yılının ilk sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İstanbul Fatih Camii Uzman İmam Hatibi Yusuf Yılmaz, İstanbul Fatih Pertevniyal Valide Sultan Camii Uzman İmam Hatibi Muhammed Polat ve Ulu Camii din görevlileri katıldı.

Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, mümin olmanın önemine değinerek, Allah’ın mümin kullarına sayısız müjdeler vaat ettiğini söyledi.

Dekan Prof. Dr. Ali Çelik’te, seher vaktinde camilerde cemaate katılmanın önemli olduğunu ve bunun sayısız mükafatlarının bulunduğunu ifade etti.

Programda din görevlileri Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Program sonunda dua yapıldı.