Kütahya Ülkü Ocakları’ndan esnaflara siftah parası ve Ahilik duası dağıtıldı

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde kent merkezinde esnaflara siftah parası ve Ahilik duası dağıtıldı.

Unutulmaya yüz tutan Ahilik geleneğinin yaşatılması adına çalışmalar yapan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı kent genelinde esnaflara siftah paralarını ulaştırdı. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan Ahilik duası ve siftah paraları sabah erken saatlerde esnafların kapısına bırakıldı.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ahilik, Ahi Evran Veli tarafından 1.200’lü yıllarda o dönem Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkanı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirmek için kuruldu. Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı olarak, sabah namazının ardından Kütahya’mızda bulunan esnaflarımızın işyerlerine Ahilik Duası ve içerisinde sembolik olarak bir lira bulunan zarfları bıraktık. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Dik baş, tok karın, mutlu yarın dileklerimizle tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyoruz” dedi.