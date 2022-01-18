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Kütahya TKDK’da ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar istişare edildi
Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar’ı ziyaret ettiler.
KÜTAHYA 18.01.2022, 09:59
Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar’ı ziyaret ettiler.
Ziyarette, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinin Leader tedbirinden yararlanması ve 11.çağrı döneminde ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.