Kütahya Teknokent’ten “Fikrim Var” adlı kuluçka programı

Kütahya Tasarım Teknokent’in, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik ’Fikrim Var’ adlı kuluçka programı başlattığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Teknokent’ten yapılan açıklamada,” Değerli öğrencilerimiz ve kıymetli Kütahyalılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenci olmanın ayrıcalıklarından birisi de üniversitemizin büyük ortağı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent’in sizlere sağlayacağı teknik ve fiziksel imkanlardan yararlanabilmektir. Kütahya Teknokent, siz değerli öğrencilerimiz için özel bir kuluçka programı başlatmıştır. ’Fikrim Var’ isimli program kapsamında öğrencilerimize birçok farklı bilimsel ve teknolojik alanda ücretsiz eğitimler, sertifika programları, mentorluk ve kuluçka merkezimizde ofis imkanları sunulacaktır. Bu imkanlardan yararlanabilmeniz için 30 Ekim 2021 tarihinden önce teknoloji tabanlı ’Fikrim Var’ projenizi aşağıdaki başvuru formu aracılığı ile göndermenizi rica ediyoruz” denildi.