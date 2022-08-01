Kütahya Teknokent’e ek bina

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak Türkiye’nin 36. Teknoparkı olarak kurulan Kütahya Teknokent, son iki yılda yakaladığı ivmeyle mevcut binasına sığamaz hale gelince yeni bina çalışmalarına başladı. 36 dönüm arazisi olan Teknokent’in ek bina ihalesi 20 Temmuz 2022 de gerçekleştirildi.

Ağustos ayı sonunda temelinin atılması planlanan Teknokent ek binasının Kütahya’ya değer katacağını söyleyen Kütahya Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz,” Mevcut binamız dolunca genişleme şart oldu. Yeni binamızın ihalesi yapıldı, Valimiz Ali Çelik’in, Milletvekillerimizin, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal‘ın, Belediye Başkanımızın İl Özel İdaremizin ve yönetim kurulumuzun öncülüğünde temel atmaya çok yakınız” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım UysaL,“Bu noktaya bu kadar hızlı gelmemizde Valimizin mihmandarlığında vekillerimizin takibi ve Bakanımız Mustafa Varank’ın iradesi belirleyici oldu. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak devletin tüm imkanlarını bu çalışmalara seferber eden tüm büyüklerimize ve bize inanan Kütahya’ya çok teşekkürler. Ek binamızda 60 yeni ofis, 6 ticari ofis, çok amaçlı yemekhane, konferans salonu, 2 laboratuvar, atölyeler ve birçok sosyal alan mevcut. İnşaatın 2023 yılı sonunda bitirileceğini umuyoruz. Ekibimizle birlikte şu ana kadar birçok başarılı projeye imza attık, birçok kalemde yüzde 400’e yakın iyileşmeler kat ettik. Bundan sonrada devamı gelecek. Ülkemiz ve Kütahya için teknoloji üretiyoruz” diye konuştu.