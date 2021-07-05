Kütahya Teknokent Doruk’la zirveye yükseliyor

Kütahya Tasarım Teknokent Ön Kuluçka Merkezi’ni 2021 Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda temsil eden Doruk Cengiz, Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nın 1. etabında üçüncülük elde etti.

Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nın Elazığ’da düzenlenen 1. Etabı’na katılan Doruk Cengiz, Türkiye’nin en hızlı pilotlarının katıldığı yarışmada 3. olmayı başardı. Şampiyonada boy gösteren 32 yarışmacı arasındaki en genç isim olan Doruk, Teknokent’in Ön Kuluçka Merkezi’nde kendi yaptığı drone’larla katıldığı ilk büyük yarışında üçüncülük elde ederek gelecek adına büyük umut verdi.

Doruk Cengiz’i tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Kütahya Teknokent ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.