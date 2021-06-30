Kütahya Teknokent, 11 yaşındaki Doruk’u Türkiye Şampiyonası’na uğurladı

Kütahya Tasarım Teknokent Ön Kuluçka Merkezi’ni 2021 Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda temsil edecek 11 yaşındaki genç girişimci Doruk Cengiz için uğurlama töreni düzenlendi.

Teknokent Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Doruk Cengiz’le beraber Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve genç girişimci Doruk’un babası Halim Cengiz katıldı.

Eylül ayında Elazığ’da yapılacak Teknofest öncesi Türkiye Drone Şampiyonası için kendisini iyi hissettiğini söyleyen Teknokentin Ön Kuluçka Merkezi’nin üyesi olan Doruk Cengiz, “Şampiyonaya seçildim. Önümde üç tane eleme yarışı var. İlki Elazığ’da. Onlara katılacağım. Yaptığım drone’lara güveniyorum” dedi.

“Biz gençlerimizi bilime, teknolojiye yönlendirmek istiyoruz”

Törende yaptığı konuşmada, gençleri bilime, teknolojiye yönlendirmek istediklerini söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, “ Doruk Kütahya’mızın iftihar ettiği, henüz 11 yaşında olan bir kardeşimiz. Kendisi, drone teknolojisi sahasında, yazılım ve parça imalatı konusunda çok iyi bir noktada. Şu anda hem üç boyutlu yazıcılarla drone parçalarını üretiyor hem de kodlamasını yapıyor. Kütahya’mızı ve üniversitemizi temsilen Teknofest yarışlarına katılacak. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz Doruk’tan milletimiz adına çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Doruk istikbal vadeden bir gencimiz. Doruk’a Teknofest yarışlarında başarılar diliyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak da her zaman Doruk’un yanında ve beraberinde olacağız” dedi.

“Doruk Teknokentimiz ve üniversitemiz için bir değer”

Doruk’un Teknokent ve üniversite için bir değer olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ersan Öz,” Biz Doruk ile ilk tanıştığımız anda hazinenin farkına vardık. Ailesi bilinçli ve Doruk’ta bu bilinçli ailede yetişmiş ve 9 yaşında bu faaliyetlere başlamış. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından malzeme temin ederek bu faaliyetlerine devam etmiş. Ön kuluçka merkezimizin üyesi olan Doruk’un şu ana kadar kendisine ait 8 drone’u var. Yakın zamanda yapılan yarışlarda 129 kişiden 7. oldu. Biz kendisinin dereceye girmesinin haricinde drone milli takımına da seçileceğine inanıyoruz. Doruk hem Teknokentimiz, hem üniversitemiz hem de Kütahya’mız için bir değer. Biz buna inanıyoruz. Doruk’u yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Doruk daha büyük başarılara imza atacak”

Doruk’un daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ise, “Doruk’a başarılar diliyorum. Hem kendisine hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hem Doruk’u, hem ailesini hem de destek veren üniversitemize teşekkür ediyorum. Doruk’un daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak üniversitemiz ile ciddi iş birlikleri yapıyoruz ve bunu da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantının ardından Doruk Cengiz, sınırsız hareket kabiliyetine sahip, 250 kilometre hız ile 3 saniyede yerden 300 metre yüksekliğe çıkabilen ve 8 kilometre menzilli drone ile kısa bir gösteri uçuşu yaptı. Rektör Uysal, gösteriyi drone’un üstündeki kameraya bağlanan gözlük ile deneyimledi.