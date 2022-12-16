Kütahya Tasarım Teknokent Toplantısı Altıntaş MYO’da yapıldı

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Aralık Ayı Toplantısı, DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selman Hatipoğlu, Kütahya Belediyesi Proje Müdürü Mehmet Zenci ve Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yenipazar katıldı.

Prof. Dr. Ersan Öz, yönetim kurulu toplantısının ardından DPÜ Meslek Yüksekokulu’nun Konferans Salonu’nda öğretim elemanları ve öğrencilerle bir araya gelerek Kütahya Tasarım Teknokent hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Teknokent faaliyetleri ile Kuluçka Merkezi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öz, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.