Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı yeniden başladı

Güriş firması, Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaların 90 işçiyle birlikte yeniden başladığını duyurdu.

Firma yetkilileri, finansman problemi sebebiyle bir süredir yapımına ara verilen Kütahya Şehir Hastanesi inşaatıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yetkililer, inşaatta bugün itibariyle 90 işçinin çalışmalarına başladığını ve bu sayının mevsim koşullarıyla birlikte her geçen gün daha artacağını belirttiler. Şantiyede 90 işçi ile birlikte çalışan sayısını 230’a yükseldiği kaydedildi.

FTP dahil 610 yatak kapasiteli

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi’nde odaların 159’unun tek kişilik, 136’sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi. Aynı firmanın Yoncalı’ya 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi Hastenesi de (FTR) yaptığı belirtildi.

Hastanenin 2022’nin aralık ayında hizmete sunulması hedefleniyor.