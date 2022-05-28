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Kütahya Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı

Kütahya Merkez Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 28.05.2022, 14:25
Kütahya Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı

Kütahya Merkez Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, Okul Müdürü Hasan Aydın, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projelerin yer aldığı standları ziyaret ederek öğrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldı. Projeleri hazırlayan öğrencileri ve proje yürütücüsü öğretmenleri yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik eden Müdür Başyiğit, burada elde edilen tecrübelerin öğrencilerin gelecekteki bilgi birikimleri açısından önemli olduğuna dikkat çekerek bu proje fuarlarından azami derecede istifade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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