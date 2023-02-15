Kütahya Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesine hastalıklara karşı alınan tedbirlere yönelik ekip gönderdi

Yaşanan deprem sonrasında olabilecek hastalıklara karşı alınan tedbirlere yönelik olarak Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda ve ilçe hastanelerinde görevli sağlık personelleri görev bölgelerine doğru yola çıktı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Deprem sonrası halk sağlığı hizmetlerinin önem kazanmasıyla birlikte bölgede sunulan sağlık hizmetlerinde görev almak üzere altıncı grup olan 13 kişilik, 1’i Halk Sağlığı Uzmanı toplam 5 hekim, 8 ebe-hemşire görev bölgelerine gönderildi. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kürşad Yılmaz deprem bölgesine gidecek olan sağlık ekibimizi iyi dileklerle uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledi” ifadelerine yer verildi.