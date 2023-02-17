Kütahya Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesine 27 personel daha gönderdi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçe hastanelerinde görev yapan 27 personel daha yaraları sarmak üzere deprem bölgesine uğurlandı.

Deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerine destek vermek amacıyla 6 hekim 21 sağlık personelinden oluşan toplam 27 kişilik 7.ekip Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve hastane yöneticileri deprem bölgesine gidecek olan sağlık ekibini iyi dileklerle uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledi