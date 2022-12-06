Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden Oedaş’a ziyaret

OEDAŞ, Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 10 öğrenciyi ağırladı. Başta Kütahya İl Müdürü Kâmil Uğur Mumcu olmak üzere OEDAŞ yetkililerinin anlattığı elektrik dağıtım faaliyetlerini ilgiyle dinleyen öğrenciler, kendileri için özel olarak tasarlanan LED ışık düzeneğini de çalıştırdı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanı sıra toplumun her kesimine dokunan çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştiriyor. OEDAŞ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Kütahya İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmaya, yaşları 10 ila 15 arasında değişen 10 öğrenci ile 5 öğretmen katıldı. İl Müdürü Kâmil Uğur Mumcu başta olmak üzere şirket yöneticileri ve farklı birimlerden çalışanlar, öğrencilere elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Baret takıp yelek giyen öğrenciler, OEDAŞ’lı mühendislerin öğrencilerin elektrik sistemini daha yakından tanıması için özel olarak tasarladığı LED ışık düzeneğini de çalıştırdı.

Kâmil Uğur Mumcu: “Engelli bireylerin önündeki en büyük zorluk önyargılar”

Öğrencilerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kâmil Uğur Mumcu, “Öğrencilerimize şirketimiz ve faaliyet alanımız hakkında bilgi verdik, onlar da bizi keyifle dinledi. Bu durum bize büyük mutluluk verdi” dedi.

Bedensel veya zihinsel engelli bireylerin önündeki en büyük zorluğu önyargıların oluşturduğunu ifade eden Mumcu, “Biz de bu önyargıları kırmak ve engelli bireylerin hayata daha kolay dahil olmalarına destek olmak için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede omurilik felçlisi bireylere tekerlekli sandalye almak için gerçekleştirdiğimiz plastik kapak toplama kampanyamıza da herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.