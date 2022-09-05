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Kütahya OSB’de iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
KÜTAHYA 05.09.2022, 12:10
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, metal levha üretimi yapan bir fabrikada taşıma vincinin devrilmesi sonucu 30 yaşındaki Onur Cem Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Y.T., M.H.Ö. ve M.N.O yaralandı.
Yaralı işçiler Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma sürüyor.
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