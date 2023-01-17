Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Müdür Yardımcısı iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Doğan yeni görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürü Mustafa Doğan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Doğan’a çalışanlar ile birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir çalışma ortamı temennisi ile yeni görevinde başarılar diledi. Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Savaş Ünle, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Ali Rıza Erdem, Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz’ da yeni Kütahya Orman İşletme Müdürü Doğan’ı tebrik ederek başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İşletme Müdürü Mustafa Doğan, “Kütahya Orman İşletme Müdürlüğündeki görevime başlamış bulunmaktayım. Daha önce de Kütahya ilinde çeşitli görevlerde bulundum. Yeniden bu güzel ve yabancı olmadığım şehirde hizmet edecek olmaktan son derece mutluyum” dedi.

İşletme Müdürü Doğan, ziyaretlerinden dolayı Bölge Müdürü Erdal Dingil ile yönetim kadrosuna teşekkür etti.