Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil göreve başladı

10 Şubat 2020 yılından beri sürdürdüğü Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcılığı vazifesini yürütürken Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürü tarafından karşılandı ve Kütahya’daki görevine başladı.

Devir teslim sırasında görevinden ayrılan Birol Dündar’a bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür eden Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya’daki çalışmaların en iyi şekilde yürütüleceğini belirterek, Dündar’a bugüne kadar olan emeklerinden dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Kütahya İşletme Müdürü ile bir araya gelen Bölge Müdürü Erdal Dingil, kısa bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları ve bölgedeki ormancılık çalışmaları hakkında da bilgiler alan Bölge Müdürü Erdal Dingil, hizmetlerin kaldığı yerden devam ettirileceğini ve güzel işlere imza atacaklarını dile getirdi.